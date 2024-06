Patrick Lefevere spreekt klare taal over de afwezigheid van Remco Evenepoel

Straks wordt in Binche het BK tijdrijden gereden, maar zonder echte kleppers aan de start. Patrick Lefevere schept klaarheid over de afwezigheid van Remco Evenepoel.

Wout van Aert, Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Victor Campenaerts zijn er in Binche niet bij voor het BK tijdrijden. Zij legden de afgelopen acht jaar beslag op de titel, daar komt dus geen negende jaar bij.

Lampaert viel in de Ronde van Zwitserland en zet alles op het BK op de weg van zondag, Van Aert is nog op stage in Frankrijk en bij Campenaerts is het tijdrijden al enkele jaren geen prioriteit meer. Ook Evenepoel is er dus niet.

BK tijdrijden geen doel voor Evenepoel

Ook hij is nog tot 21 juni op stage. "Er is voor die stage een bepaalde agenda opgesteld", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. "De stage moest voldoende lang zijn en voldoende trainingsvolume hebben. Het BK paste daar niet in."

Evenepoel is nochtans de wereldkampioen tijdrijden, de eerste Belg ooit die daarin slaagde. Toch is dat net één van de redenen waarom Evenepoel in Binche niet aan de start zal staan, maakt Lefevere duidelijk.

"Remco is Belgisch kampioen geweest, op dit moment is hij wereldkampioen. Dan heb je op een BK nog weinig te winnen of te verliezen." En dus volgt er straks geen tweede Belgische titel tegen de klok voor Evenepoel.