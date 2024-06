José De Cauwer doet zijn zegje over verrassende comeback van Anna van der Breggen

De Nederlandse voormalig olympisch (2016) en tweevoudig wereldkampioene Anna van der Breggen (34) heeft haar comeback in het peloton aangekondigd. José De Cauwer is niet helemaal verrast.

Door het vertrek van Demi Vollering bij SD Worx-Protime is er bij de Nederlandse ploeg geen echte klassementsrenner meer aan boord in 2025. Anna van der Breggen wil dat gat deels helpen opvullen met een comeback.

Eind 2021 hing de viervoudige winnares van de Giro haar fiets aan de haak op 31-jarige leeftijd. Sindsdien was ze ploegleider bij SD Worx-Protime, onder meer de ploeg van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes.

De Cauwer begrijpt comeback Van der Breggen

"Ze zal er natuurlijk echt wel over nagedacht hebben en het gevoel gehad hebben dat ze nog niet uitgereden was", zei José De Cauwer tijdens het BK tijdrijden op Sporza. "Toen ze stopte hadden we toch het gevoel dat het te vroeg was."

"Dat Van Vleuten stopte was te begrijpen, ook al had ze ook nog meegekund. Maar bij Van der Breggen had je echt wel het gevoel dat het te vroeg was." Maar Van der Breggen bleef tijdens haar 'pensioen' wel fietsen.

Zo werd Van der Breggen in mei nog tweede in een Spaanse gravelwedstrijd. "Misschien heeft ze intussen wel geleerd dat er ook leven is naast de koers en het anders aanpakken. En dat kan wel eens goed uitpakken", zei De Cauwer nog.