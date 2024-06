OFFICIEEL: Jasper Philipsen onthult bij welke ploeg hij de komende jaren zal rijden

Na lang speculeren is de knoop eindelijk doorgehakt. Jasper Philipsen blijft dan toch bij Alpecin-Deceuninck de komende jaren.

Eind dit jaar liep het contract van Jasper Philipsen af bij Alpecin-Deceuninck. Hij werd het hof gemaakt door zijn ex-ploeg UAE Team Emirates en BORA-hansgrohe, maar ook een verlengd verblijf bij de Belgische ploeg was niet uitgesloten.

Na de contractverlenging van Mathieu van der Poel tot eind 2028 rezen er daar wel twijfels over. De ploeg moest voor de wereldkampioen al diep in de buidel tasten en ook Philipsen verwachtte een loonsverhoging.

Philipsen blijft tot 2028 bij Alpecin-Deceuninck

De broers Roodhooft zijn er dus toch in geslaagd om Philipsen te overtuigen, want de Belgische topsprinter heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot eind 2028. Hij blijft dus nog zeker vier jaar bij de ploeg.

"Ik zit sinds 2021 bij de ploeg en voel me hier goed", zei Philipsen op een persmoment. Bij Alpecin-Deceuninck groeide hij uit tot een van de beste sprinters ter wereld met zes etappezeges in de Tour en winst in Milaan-Sanremo.

"We hebben hier dezelfde mindset en doelen, en ik voel me thuis. Ik heb de knoop een tijdje geleden doorgehakt. Zoiets is niet evident, daar gaat wat tijd over. Maar het is een evidente keuze om te blijven."