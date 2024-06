'Nog eens bevestiging: Visma-Lease a Bike haalt opnieuw een wereldtopper binnen'

Transfers mogen in het wielrennen pas op 1 augustus worden aangekondigd, maar bij Visma-Lease a Bike hebben ze het grootste deel van hun huiswerk al klaar. De Nederlandse ploeg heeft al 24 renners onder contract staan.

Daarbij komen er al zeker vier renners over van het opleidingsteam, namelijk Brennan Matthew (18), Tijmen Graat (21), Menno Huising (20) en Jorgen Nordhagen (19). Veel plek is er niet meer in de ploeg.

Victor Campenaerts (Lotto Dstny) en Axel Zingle (Cofidis) lijken al bijna zeker de overstap te maken naar Visma-Lease a Bike. En ook de Brit Simon Yates (Jayco AlUla) is op weg naar de Nederlandse formatie.

HLN en GCN hadden eerder al gemeld dat Yates voor twee jaar zou tekenen bij Visma-Lease a Bike, nu bevestigen La Gazzetta dello Sport en GCN opnieuw het nieuws over de transfer van Yates naar de ploeg van Van Aert.

Yates won dit jaar een rit en het eindklassement in de AlUla Tour. Vorig jaar werd Yates de 31-jarige nog vierde in Parijs-Nice en de Tour. De Brit moet naast Vingegaard een kopman worden voor het klassement.

Info @Gazzetta_it - as @bvdecape pointed out, also from our sources we understand that for Simon Yates (now with Jayco-AlUla) from 2025 @vismaleaseabike is the most likely destination. In @GreenEDGEteam from 2025 there will be Ben O' Connor (deal almost done) @cycling_podcast