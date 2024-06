Na het BK vertrouwen én voorbehoud bij Philipsen voor de Tour: zal Van der Poel een cruciale rol spelen?

Was het omdat hij meeging met het groepje Van Aert? Of lag het ergens anders aan dat Philipsen in de sprint De Lie niet de baas kon? In elk geval werd het een tweede plek voor Philipsen en is het nu op naar de Tour. Hopelijk mét Jonas Rickaert.

Alpecin-Deceuninck koos er niet zoals Soudal Quick-Step voor enkel voor één uitgesproken doel te koersen. "We wilden meezitten met iemand die de koers kon winnen. Quinten Hermans maakte daar wel kans op", zegt Philipsen over de vluchter in zijn ploeg. Uiteindelijk draaide het toch nog uit op een groepssprint in Zottegem.

Het werd een tweede plaats voor Philipsen. Een positie die hij de laatste tijd toch vaker behaalt dan hem lief is. "Ik had graag gewonnen. Ik was gewoon net niet goed genoeg. Dan moet je je daar bij neerleggen. Ik zat waar ik moest zitten. Waar het aan lag? De benen." Meestal komt het in de koers toch wel daar op neer.

Philipsen gaat BK nog analyseren

Wat zou nog een andere reden kunnen zijn? "In de finale ging ik mee met Van Aert en Stuyven. Het ging uiteindelijk niet door om met dat groepje verder te gaan. Natuurlijk kost dat wat energie om mee te springen. Het is ook de eerste warmte. Je kan uitvluchten blijven zoeken. We gaan het bekijken en analyseren", aldus Philipsen.

Een opdoffer voor hem en zijn ploeg was de crash van Rickaert. "Ik heb geen nieuws over Jonas Rickaert. Laten we hopen dat het goedkomt, want hij is een belangrijke pion voor ons. Of dat nu voor deze wedstrijd is of in de Tour." Het is voor de topsprinter in het bijzonder toch wel te hopen dat Rickaert goed herstelt.

Vertrouwen én voorbehoud bij Philipsen

Anders zal Philipsen nog meer moeten rekenen op Mathieu van der Poel als lead-out. "Revanche nemen in de Tour? Zeker", klinkt het zelfverzekerd. Maar wanneer hij nog eens gepolst wordt, bouwt hij meer voorzichtigheid in. "Of ongeluk op het BK geluk in de Tour betekent? Dat weet ik niet. We zullen wel zien.".