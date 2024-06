"Een regelrechte ramp": verliest Philipsen belangrijke schakel voor de Tour de France?

Moet Jasper Philipsen een belangrijke schakel in zijn trein voor de Tour missen? Jonas Rickaert ging op het Belgisch kampioenschap stevig tegen de grond.

Jasper Philipsen mikt in de Tour de France opnieuw op ritzeges en droomt ook van een tweede groene trui op rij. Mogelijk moet hij dat dan wel doen zonder Jonas Rickaert. Hij kwam ten val op het Belgisch kampioenschap.

Rickaert ging net voor het ingaan van de laatste ronde tegen de grond en greep meteen naar de pols. Hij barstte bijna in tranen uit en stampte met zijn voeten op de grond van de pijn. Liep hij een breukje op in de pols?

Verliest Philipsen Rickaert?

"Dat zou een ramp voor Philipsen in de Tour. Een regelrechte ramp. Hij weet het, hij weet het", zei José De Cauwer toen hij Rickaert op de grond zag liggen. "Met dat voetengestamp voelde hij het al."

"Hij is superbelangrijk voor Philipsen in de sprint. Voor lead-out Van der Poel is hij de laatste man in de trein. En hij is niet zomaar te vervangen. Neem bijvoorbeeld Van Lerberghe weg bij Merlier en het is een wereld van verschil."

Of Rickaert effectief een breukje heeft opgelopen, valt nog af te wachten. Een alternatief voor Rickaert zou Robbe Ghys kunnen zijn. Hij werd in de Ronde van België uitgespeeld als lead-out voor Philipsen, Van der Poel kan dan de rol van Rickaert als voorlaatste man overnemen.