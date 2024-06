Tom Pidcock laat van zich spreken en lijkt helemaal klaar voor Tour de France

Tom Pidcock lijkt stilaan klaar voor de Tour de France. De jonge Brit maakte heel wat indruk op de mountainbike en heeft zo ook veel vertrouwen weten te tanken voor La Grande Boucle - al is het daar tegen andere

Tom Pidcock heeft de wereldbekermanche van Crans-Montana in het mountainbiken gewonnen. Dat zag er na een slechte start van de 24-jarige Britse renner niet meteen zo naar uit, maar zijn inhaalrace was echt wel knap te noemen.

Bij de start schoot Pidcock uit zijn pedaal, waardoor hij helemaal achteraan moest gaan aansluiten in de race. Gelukkig was het parcours in Crans-Montana selectief genoeg voor Pidcock om renner na renner in te halen.

© photonews

Vanuit de allerlaatste positie rolde hij tegenstander na tegenstander op en kwam nog vrij snel opnieuw vooraan aansluiten in een elitegroepje. Daar vertrok hij uit in de voorlaatste ronde met een snedige demarrage.

Puck Pieterse wint bij de vrouwen

De Duitser Julian Schelb en de Italiaan Luca Braidot vervolledigden het podium in Crans-Montana na een heel spannende en leuke race. Voor Tom PIdcock is het andermaal de bevestiging dat hij goed bezig is dit seizoen.

De Tour de France begint volgende week. Daar wil de renner van INEOS-Grenadiers zijn huidige goed vorm doortrekken met een goede prestatie. Bij de vrouwen was de overwinning ook al voor een topveldrijdster, want Puck Pieterse pakte de oppergaai.