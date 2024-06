Wout van Aert onthult zijn ware motivatie voor deelname aan de Tour de France

Wout van Aert komt dan toch aan de start van de Tour de France. Nadat de ontgoocheling van het missen van de Giro was doorgespoeld, zette Van Aert zijn zinnen op de Tour.

Wout van Aert zou dit jaar voor het eerst in zijn carrière de Tour de France overslaan. Hij vond het eens tijd voor iets anders, ook met de Olympische Spelen in het achterhoofd. De Giro was het perfecte alternatief.

Zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen zorgde ervoor dat Van Aert zijn plannen opnieuw moest maken. En dus rijdt hij toch opnieuw de Tour. Om Vingegaard te helpen en ook zelf een paar keer zijn kans te gaan.

"Op een gegeven moment heeft Wout zelf gevraagd of er nog ruimte was in de Tourselectie; daar hoefden Grischa Niermann en ik minder dan een seconde over na te denken", zei sportief directeur Merijn Zeeman bij Wielerflits.

Van Aert over keuze voor de Tour

Voor het Belgisch kampioenschap gaf Van Aert zelf wat meer uitleg over zijn keuze om toch de Tour te rijden. "Ik heb op een gegeven moment aangegeven dat ik er liever wel dan niet bij ben, in welke rol dan ook."

"Als ik me goed voel, zal ik kansen krijgen van de ploeg en die ook grijpen. En anders zal ik een belangrijke rol vervullen binnen het ploegenspel, waarbij ik beter hoop te worden tijdens de Tour", stelde Van Aert.