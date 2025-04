Wout van Aert keert zijn kar en komt terug op opvallende uitspraak over een 'killer' zijn: "Heb ik dat zelf gezegd?"

Zit er genoeg 'killer' in Wout van Aert? Dat vragen sommigen zich wel af en Wout van Aert heeft zich er ook zelf over uitgelaten. Hij nuanceert een eerdere uitspraak hierover.

Het 'killer zijn' in de koers is net waar Wout voor op Strava werd bekritiseerd. Van Aert zette de criticaster in kwestie dan wel op een ludieke manier op zijn plaats, het thema gaat daarmee nog niet liggen. De reden bijvoorbeeld waarom Van der Poel al een straffer palmares heeft uitgebouwd, wordt al eens geweten aan een groter killerinstinct.

In een interview dat zaterdag in Het Laatste Nieuws verscheen, werd Van Aert gevraagd zijn eigen killerinstinct in te schatten. "Killerinstinct heeft altijd in mij gezeten, zowel in de koers als erbuiten, maar ik moet toegeven dat ik dat minder bezit dan enkele collega's. Ik wil absoluut winnen en de beste zijn, maar in tegenstelling tot anderen bij wie het winnen of niks is, doe ik ook moeite om tweede, derde, vierde of vijfde te eindigen."

Van Aert heeft steeds moeten knokken

Van Aert legde ook uit waar dat vandaan komt. "Ik heb altijd moeten knokken voor mijn plaats en dat zit er nog steeds in", geeft hij aan. "Ik zal nooit opgeven, stoppen met sprinten of de benen stilhouden wanneer ik voel dat ik niet meer kan winnen. Ik zal altijd sprinten tot op de streep, zoals ook zondag in de Ronde van Vlaanderen."

Wat uit die hele passage gehaald wordt, is uiteraard dat Van Aert zou denken dat bepaalde collega's meer killer zijn. Sporza legde hem die uitspraak zaterdagnamiddag voor. "Die killer zit nog in mij, hoor. Dat anderen meer killer zouden zijn? Ik heb de krant niet gelezen, ik weet niet wie dat gezegd heeft. Heb ik dat zelf gezegd?"

Van Aert zeker dat winnaar in hem zit

Van Aert werd duidelijk gemaakt dat het inderdaad om een uitspraak van hem zelf ging. "Ik ben misschien op een andere manier gequoot, maar ik ben wie ik ben. Ik denk dat ik ook al heel veel koersen gewonnen heb. Ergens in mij zal er ook wel een winnaar zitten."