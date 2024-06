Debuterende Ghys moet Philipsen helpen in de Tour, Van der Poel blijft een vraagteken

Alpecin-Deceuninck zet tijdens de Tour opnieuw stevig in op ritzeges van Jasper Philipsen. Robbe Ghys wordt een belangrijke schakel in de sprinttrein.

Mathieu van der Poel was er dit jaar niet bij tijdens de Baloise Belgium Tour. Alpecin-Deceuninck roteerde met Jonas Rickaert en Robbe Ghys als voorlaatste en laatste man in de sprint. Philipsen won in Scherpenheuvel.

Voor de 27-jarige Ghys, die straks ook wil schitteren op de piste tijdens de Spelen, is het zijn eerste Tour. "Ik ben bijzonder fier dat ik deel mag uitmaken van een ploeg met de wereldkampioen en een rittenkaper. Nu mag ik me een volwaardige prof noemen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Welke rol voor Ghys en Van der Poel?

Hoe de sprinttrein voor Philipsen er tijdens de Tour zal uitzien, moet wel nog duidelijk worden. Het zal vooral afhangen van de rol die Van der Poel krijgt. Wellicht zal de wereldkampioen zich niet in elke sprint mengen.

Rickaert moet vooral de ervaren man worden die de rest van de sprinttrein veilig naar de laatste kilometer kan loodsen. "Hebben we dan mezelf én Mathieu nog over in steun voor Jasper, dan moet het lukken om ritwinst te boeken."

De Tour bevat veel ritten voor de sprinters, als alles mee zit liggen er zelfs acht of negen kansen. De eerste volgt in rit drie in Turijn, waar Alpecin-Deceuninck meteen de nul wil uitvegen. "We zullen op de afspraak zijn."