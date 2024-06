Groot verschil met Giro en Vuelta: Evenepoel krijgt stevige waarschuwing voor Tour-debuut

Remco Evenepoel stond al twee keer aan de start van de Giro en de Vuelta. De Tour wordt volgens Jurgen Van den Broeck echter iets helemaal anders.

Voor Remco Evenepoel wordt dus straks zijn vijfde grote ronde. De Giro reed hij twee keer niet uit, de Vuelta won hij in 2022 en vorig jaar werd hij 12de. Nu staat echter de Tour op het programma, de belangrijkste grote ronde van de drie.

Jurgen Van den Broeck, die vier keer de Giro en de Vuelta reed en ook zeven keer de Tour, weet waaraan Evenepoel zich mag verwachten. "De Tour is alles maal tien. De aandacht, de druk, de stress: alles wordt uitvergroot", zegt hij bij HLN.

Tour anders dan Giro en Vuelta

De Tour is dan ook veel zwaarder dan de Giro en de Vuelta volgens Van den Broeck, waar het soms als eens rustiger is. "Je kan daar eens een snipperdag nemen. In de Tour weet je het nooit: op elk moment kan iemand het zot in zijn kop krijgen en de boel op de kant trekken."

Toch vindt Van den Broeck de chaos en de stress ook wel de charme van de Tour. "Zoals de Tour is er maar één wedstrijd." Renners krijgen vaak ook nieuwe kleren of een nieuwe fiets. En dan weet je dat het geen normale wedstrijd is.

Maar het sportieve zal natuurlijk de doorslag geven. "De moeilijkheid in de Tour is dat het elk moment kan gebeuren. Je moet altijd paraat zijn", geeft Van den Broeck nog een ultieme tip mee aan Evenepoel.