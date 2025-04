Slecht nieuws voor zoon Mathieu? Adrie van der Poel voelt de bui al hangen

Tadej Pogacar maakte in de Ronde van Vlaanderen veel indruk met zijn tweede zege in de Ronde van Vlaanderen. Houdt zondag Mathieu van der Poel ook van een derde zege op rij in Parijs-Roubaix?

Aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen. Tadej Pogacar liet geen moment onbenut om iedereen onder druk te zetten in de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel kon hem telkens volgen, tot de laatste beklimming van de Oude Kwaremont.

De wereldkampioen reed meter na meter verder weg en kwam uiteindelijk met een voorsprong van iets meer dan een minuut binnen in Oudenaarde. De revanche voor zijn nederlaag in Milaan-Sanremo was binnen.

Zondag staat al het derde monument van het seizoen op het programma met Parijs-Roubaix. Daar komt Pogacar voor het eerst aan de start en volgens Adrie van der Poel is hij ook daar een van de topfavorieten.

Pogacar topfavoriet voor Parijs-Roubaix?

"Om de simpele reden dat het zondag goed weer zal zijn. Ik weet niet wat de wind zal doen, maar het zal heel droog liggen. We weten allemaal hoe goed hij kan sturen", zei Van der Poel bij VTM Nieuws.

"Hij heeft meer dan een degelijke ploeg met onder meer Politt en Vermeersch. En voor mij is over kasseien rijden is hetzelfde als bergop. Als er niets in de benen zit, kom je ook niet meer vooruit." Zoon Mathieu is gewaarschuwd.