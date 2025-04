Lotte Kopecky hield het liever geheim, maar ploeg verklapt toch betekenis van opvallend zegegebaar

Lotte Kopecky pakte uit met een opvallend zegegebaar om haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen te vieren. En daar zat wel degelijk iets achter.

Voor de derde keer in haar carrière won Lotte Kopecky de Ronde van Vlaanderen. Daar mocht wel een speciaal zegegebaar bij. De wereldkampioen wees naar haar biceps, maar wilde de reden daarvoor eerst niet geven.

"Dat was geen ingeving van het moment. Ik had er over nagedacht. Het komt omdat ik een heel sterke biceps heb", lachte ze tijdens haar flashinterview. "Neen, het was een grap. Geen ingeving van het moment. Ik had er over nagedacht."

In Sportweekend gaf Kopecky dan wat meer uitleg. "We hadden deze winter teambuilding en we hebben veel op de sneeuwscooter gezeten. Dit was een van onze gebaren dat we gas moesten geven."

Van der Breggen gaf het goede voorbeeld

Ploegleider Danny Stam ontblootte de kroon echter helemaal bij Sporza. In de bus van SD Worx-Protime hangt namelijk een bord van Rosie the Riveter, een belangrijk feministisch symbool met daaronder de slogan "We Can Do It".

"Het is niet echt een strijdkreet, het is gewoon heel simpel. Het is als een grap ontstaan, een gebaar dat we er voor zouden gaan. We hebben dat ding aangeschaft voor een euro of 4 en hebben het dan maar in de bus gehangen."