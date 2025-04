De boodschap kan niet duidelijker: ploeg van Pogacar spreekt straffe taal over Parijs-Roubaix

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar imponeerde in de Ronde van Vlaanderen en won overtuigend voor de tweede keer solo. Ploegmaat Tim Wellens ziet de wereldkampioen ook in Parijs-Roubaix een hoofdrol spelen.

Tim Wellens had samen met Florian Vermeersch het laatste werk moeten doen voor kopman Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen, maar door een valpartij heeft hij dat nooit kunnen doen. Wellens gaf dan ook op.

De schade lijkt echter mee te vallen bij Wellens, die zondag dan ook lijkt te kunnen starten in Parijs-Roubaix. UAE Team Emirates-XRG heeft met Tadej Pogacar ook weer een van de topfavorieten voor de zege.

Knalt Pogacar ook in Parijs-Roubaix?

Volgens Wellens is dat niet overdreven, want Pogacar heeft zijn zinnen gezet op winst. "Daar gaat het voor ons makkelijker zijn om als ploeg te rijden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Pogacar vloog tijdens zijn verkenning ook over de kasseien.

"Ik verzeker je: Parijs-Roubaix is nog een groter doel voor Tadej. De Ronde van Vlaanderen had hij al op zak, Roubaix mist nog op zijn palmares", stelt ploegleider Fabio Baldato nog. De concurrentie is gewaarschuwd.

Pogacar was echter iets voorzichter en probeert de rol van topfavoriet nog even af te houden. "Zondag wordt het een volledig andere koers." En daar lijkt het voor Pogacar ook iets moeilijker te worden om weg te rijden van de concurrentie.