Wuyts waarschuwt Soudal Quick-Step: "Dat kun je Evenepoel in geen geval aandoen"

Remco Evenpoel staat voor het eerst aan de start van de Tour de France. Wat als straks zijn meesterknecht Mikel Landa over betere benen beschikt?

De volledige ploeg van Soudal Quick-Step, die nog niet officieel is, gaat tijdens de Tour in dienst rijden van Remco Evenepoel. Mikel Landa, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke moeten zijn knechten in de bergen worden.

Dit jaar werd Mikel Landa binnengehaald als nieuwe meesterknecht voor Evenepoel. De Spanjaard maakte dit jaar ook indruk, met onder meer een tweede plaats in de Ronde van Catalonië. In de Dauphiné werd hij onlangs tiende.

Landa beter dan Evenepoel?

Landa werd vorig jaar nog vijfde in de Vuelta, in 2022 werd hij derde in de Giro. Bij een eventueel falen van Remco Evenepoel kan de Spanjaard nog altijd een goed klassement rijden voor Soudal Quick-Step.

Maar is dat wel een goed idee? "Moest dat al gebeuren dan moet het heel duidelijk zijn dat Landa is gekomen om te knechten", stelt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck. "Dat kun je Evenepoel in geen geval aandoen", zegt Wuyts.

"Als hij eens een minuut of zeven zou verliezen, dan moet hij misschien toch zijn pijlen op ritwinst richten. Ik hoop vooral dat hij zijn klimniveau van de Vuelta van 2022 haalt, waar hij de eerste week outstanding was."