Sanne Cant deelt het harde nieuws dat ze vernomen heeft: "Ik heb het telefoontje gekregen dat ik niet verwachtte"

Een harde klap voor Sanne Cant. De tweede van het BK bij de vrouwen heeft vernomen dat ze niet geselecteerd is voor de Olympische Spelen.

Bij de mannen heeft Sven Vanthourenhout de olympische selectie reeds aangekondigd. Ludwig Willems is de bondscoach bij de vrouwen en moet zijn selectie nog bekendmaken. Eén ding is wel zeker: Sanne Cant gaat niet mee naar de Olympische Spelen. Een selectie voor Parijs had het toetje kunnen zijn op haar straffe carrière.

"Een rollercoaster van emoties de laatste dagen", schrijft de renster van Fenix-Deceuninck op Instagram. "Ik ben heel blij met mijn prestatie van voorbije zondag, maar heb het telefoontje gekregen dat ik niet verwachtte." Daarmee bedoelt ze overduidelijk dat ze telefonisch ingelicht is over haar niet-selectie voor de Spelen.

"Het enige dat ik nu kan doen is deze ontgoocheling een plaats geven, op de ene of andere manier." Voor Cant was het op haar 33ste zo goed als zeker de laatste kans om het nog tot olympiër te schoppen. Haar bericht op sociale media onderstreept dat ze een goede kans dacht te maken om erbij te zijn. Dat bleek op het BK ook.

Wanneer haar na de koers gevraagd werd naar de kansen op een selectie, liet ze die keuze uiteraard aan de bondscoach. Tegelijkertijd wees Cant erop dat haar uitslagen uit de laatste maanden gezien mochten worden. "Het is zeker niet het jaar te veel", verklaarde ze fier. Maar het blijft voor haar een jaar zonder Spelen.