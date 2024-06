Sucesvolle klimmer uit Tour-geschiedenis velt scherp oordeel over de druk op Evenepoel: "Hij is niet vrij in zijn hoofd"

Als Remco Evenepoel straks aan de start van de Tour staat, zal het de vraag zijn hoezeer de druk op hem zal wegen. Er wordt nochtans alles aan gedaan om die weg te houden.

Bij zijn ploeg verwacht niemand dat hij de Tour wint en zelf spreekt hij over een top 5 in plaats van over een podium. Desondanks doet het verleden van Evenepoel Michael Boogerd vermoeden dat er wel degelijk sprake is van druk op zijn persoon. Als tweevoudig Tourritwinnaar weet Boogerd wel wat het Tour-circus betekent.

De zwarte vlek uit zijn eigen Tour-geschiedenis is uiteraard het feit dat zijn laatste deelnames geschrapt werden van de tabellen wegens dopinggebruik. Zijn ritzeges uit 1996 en 2002 staan wel nog altijd op zijn palmares. De Nederlander spreekt in De Telegraaf over de beperkingen van Remco Evenepoel als ronderenner.

"In een grote ronde hebben we te vaak zwakke momenten van hem gezien", is Boogerd van mening. "De enige keer dat we hem echt overtuigend bezig zagen, is in de door hem gewonnen Ronde van Spanje van 2022." De vraag is dan of dat aan enige fysieke tekortkomingen ligt of er ergens iets speelt op het mentale aspect.

"Ik geloof niet dat het dan een fysiek aspect is, maar dat de druk een verlammende werking op Evenepoel heeft. Hij is volgens mij niet vrij in zijn hoofd en ik denk dat het podium voor hem heel lastig gaat worden."