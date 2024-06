Supporters laten zich horen over de verwachtingen die Remco Evenepoel mag koesteren in de Tour de France

Het officiële Tour-account op X heeft een compilatie gedeeld van beelden van de Belgische renner en stelt hierbij een pertinente vraag: wie gaat voor Remco Evenepoel supporteren in de Tour de France? Verschillende gebruikers steken alvast virtueel hun hand op en laten weten dat ze volledig achter Evenepoel zullen staan.

"Ik ben een grote fan, gogo Remco", schrijft Isabelle Allijns. Ook een andere gebruiker reageert krachtig op de vraag of Remco op steun kan rekenen: "Natuurlijk!" Ook een andere fan van de wereldkampioen tijdrijden meldt zich nog. "Ik zal voor hem supporteren, ik sta voor 100% achter Remco!" Dat is alleszins mooi om te horen.

Maar welke verwachtingen zijn realistisch? Ook op dat vlak laten enkele supporters van zich horen. Volgens Jos mag Evenepoel dromen van de top 5 of meer. Hij ziet het dus helemaal goedkomen: Evenepoel heeft ook zelf de ambitie uitgesproken op de top 5 te halen. Tom denkt dan weer dat het de top 6 zal worden voor Evenepoel.

Go go @EvenepoelRemco



Belgium will be proud of you, whatever happens