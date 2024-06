De deur toch subtiel op een kier gezet: "We gaan niet Wout van Aert of Tom Pidcock uitkopen, al weet je natuurlijk nooit"

Wout van Aert en zijn herkenbare helm. Zou het niet logisch zijn om hem uit te kopen, nu het een feit is dat Red Bull als volwaardige wielersponsor in de koerswereld stapt?

Red Bull-BORA-hansgrohe is plots de ploeg van het grote geld. "Belangrijk is hoe we dat geld gaan gebruiken", vertelt CEO Ralph Denk bij de voorstelling van de nieuwe superploeg aan Het Laatste Nieuws. "We gaan niet Wout van Aert of Tom Pidcock uitkopen bij hun ploeg, omdat zij nu al met een Red Bul-helm rijden."

Omdat Red Bull nu helemaal zijn schouders zet onder de wielerploeg die voordien als BORA-hansgrohe bekend stond, werd daar wel al over gespeculeerd. "We respecteren de contracten die ze bij hun teams nu hebben. Al weet je natuurlijk nooit." Dat is zeker niets verkeerds willen zeggen, maar toch de deur op een kier zetten.

© photonews

"De dag dat ze mij bellen om te zeggen dat ze weg willen waar ze zitten, gaan we natuurlijk praten", lacht Denk. "We willen onze eigen Pogacar of Evenepoel vinden. En we beginnen onderaan, met onze eigen opleidingsploeg. Daar willen we de talenten van de toekomst ontdekken", verklaart de Duitse ex-renner.

Red Bull geeft ook de tijd om die talenten ten volle te ontwikkelen, maar wil uiteindelijk wel echt gaan winnen. "Het doel is toch om de beste wielerploeg van de wereld te worden."