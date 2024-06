Evenepoel doet zijn codewoorden uit de doeken en houdt zich niet in over Pogacar: "Dat zal magisch moment worden"

Remco Evenepoel gaat enkele codewoorden hanteren in de komende Tour. Een Tour met Pogacar in de rol van uitgesproken favoriet.

Naast zijn exclusieve interviews heeft Remco Evenepoel ook nog een online persconferentie gehouden om de Tour te bespreken. "Ik kijk echt uit naar de ploegenvoorstelling, dat zal een magisch moment worden in mijn carrière. Ik probeer om kalm te blijven in alle situaties, of het nu gaat om mediaverplichtingen of de omgang met fans."

Kalmte: dat is codewoord nummer 1. Zich niet verliezen in alle emoties rond zijn Tourdebuut. "Ik probeer elke dag zonder negatieve energie door te komen. De eerste dagen op een prima manier doorkomen, met een goed humeur, is belangrijk om een goede Tour de France te kunnen rijden. En om mijn energie op de fiets kwijt te kunnen."

Remco Evenepoel pleit voor geduld

Codewoord nummer 2: geduld. Dat voldoende aan de dag leggen, is de enige manier om met een sterk resultaat Nice te bereiken, de stad waar de Tour eindigt. "Je moet geduldig zijn, want de Tour de France is geen eendagskoers, het zijn drie lange weken. Ik kijk naar mezelf en hoe alles verloopt, hoe de koers zich ontwikkelt."

Velen verwachten dat die zich zal ontwikkelen in het voordeel van Tadej Pogacar, de topfavoriet. "Ik verwacht dat Tadej quasi ongrijpbaar zal zijn. Hij was impressionant in de Giro, zelfs zonder te diep in zijn krachtenarsenaal te tasten. Hij wordt de te kloppen man in deze Tour."