Mathieu van der Poel verklaart nog eens merkwaardige aanpak en heeft belangrijk nieuws over Jonas Rickaert

Het blijft op zich een uiterst merkwaardige aanpak, maar voor Mathieu van der Poel werkt het. Zijn laatste koers dateert van Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen trekt met zeven koersdagen in de benen naar de Tour.

Na de persconferentie van Van der Poel heeft hij ook nog met VTM gesproken over die bewuste aanpak. "Ik ben blij dat we de tijd hebben kunnen nemen om voor te bereiden. Ik heb een mooie rustige opbouw gehad zonder veel stress. Ik ben blij met waar ik sta." In andere woorden: Van der Poel is klaar voor de Tour de France.

Toch nog even stilstaan bij dat opvallende getal van zeven koersdagen bij de Grand Départ. "Dat is een beetje het nieuwe wielrennen. Uiteraard zit voor die zeven koersdagen ook een crosswinter. Ik zou liever ook iets meer koersen, maar we hebben in het verleden al gezien dat dit voor mij misschien de beste voorbereiding is", legt VDP uit.

Van der Poel weet dat huidige aanpak helpt

De winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde is ook helemaal overtuigd van het voordeel dat zo te halen valt. "Ik heb het gevoel dat dat wel helpt." Zelf zal Van der Poel weer een grote troef zijn in de sprinttrein voor Jasper Philipsen. Het is uiteraard ook de bedoeling dat Jonas Rickaert een belangrijke rol op zich neemt.

Het was dan ook bang afwachten toen Rickaert tegen de grond ging tijdens het afgelopen BK. In elk geval haalt de 30-jarige renner de start van de Tour. Gaat de val van de West-Vlaming nog een rol spelen tijdens de Tour? "Ik denk het niet. Hij heeft nog een paar extra dagen voor we aan de eerste sprints zijn", is Mathieu optimistisch.

Van der Poel positief over Rickaert

Als ploegmaat kan de Nederlander uiteraard dag na dag volgen hoe het met Rickaert gaat. "Het gaat elke dag beter en beter met zijn pols. Hij zal er wel staan."