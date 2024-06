Serge Pauwels heel eerlijk over de vraagtekens rond Remco Evenepoel en zegt wat al een cruciaal moment zal zijn

Het heeft geen zin om rond de situatie van Remco Evenepoel heen te draaien. De vraagtekens zijn er wel degelijk, geeft ook Serge Pauwels toe.

De assistent-bondscoach is te gast geweest in Derailleur, de podcast van Pickx Sports. "Er zijn nu wel wat vraagtekens, hé", zegt Pauwels over het Tourdebuut van Remco Evenepoel. "Die zijn er alleen maar gekomen door de Dauphiné. Hij rijdt daar een hele sterke tidjrit, maar komt in het hoogebergte iets tekort tegen de allerbesten."

Zijn deelname aan die voorbereidingskoers vindt Pauwels wel een uitstekende zaak. "Het goede aan de Dauphiné is dat je daarna nog wel wat tijd hebt om richting de Tour kleine puntjes bij te schaven. Daarom reed ik zelf altijd liever de Dauphiné, omdat het een wake-upcall kan zijn." Waardoor je weet hoeveel werk er nog is.

"Dan kan je denken: "Dit of dit moet nog beter of ik moet nog een beetje gewicht verliezen". Terwijl je na de Ronde van Zwitserland eigenlijk maar twee weken hebt, met dan nog het Belgisch Kampioenschap dat er tussen ligt. Echt veel tijd om dan nog te trainen of dingen bij te schaven heb je niet meer", redeneert Pauwels.

"Na de Dauphiné heb je dat wél. Het positieve is soms dat het besef er is dat er nog wat moet gebeuren. Ik hoop dat hij in de vierde rit met de besten mee over de Gailibier kan", heeft Pauwels een uitdrukkeljike Tour-wens voor Remco Evenepoel. "En dat alle opties op een eindklassement openblijven."