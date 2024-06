Johan Bruyneel beschuldigt ex-Tourwinnaar van dopinggebruik: "Uiteraard heeft hij ook 'gepakt'"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met de Tour de France in aantocht worden ook dopingzaken uit het verleden opnieuwe boven gehaald. Johan Bruyneel beschuldigt een topper van weleer van dopinggebruik.

Johan Bruyneel heeft als ploegleider van Lance Armstrong een stevig verleden wat dopinggebruik betreft. De Amerikaan won zeven keer de Tour op rij, maar moest jaren later toegeven dat hij dat deed met doping.

Heel wat renners moesten na hun carrière toegeven dat ze doping hadden gebruikt. Greg LeMond, de Tourwinnaar van 1986, 1988 en 1990, beweerde dat hij stopte met koersen eind 1994 doordat het hele peloton gedopeerd was.

Bruyneel over dopinggebruik LeMond

"LeMond beweert dat zijn carrière is beëindigd door de intrede van epo begin jaren negentig. Onzin!", zegt Bruyneel bij Knack. "Ik ben in 1990, toen ik voor Lotto reed, nog langs geweest bij de dokter van zijn ploeg Z-Tomasso (de ploeg van LeMond), die me een reeks dopingproducten voorschreef."

"Hoe heeft die dan renners van zijn eigen team behandeld, denk je? Uiteraard heeft LeMond ook 'gepakt'. En dat is geen verwijt, hè. Hij en Van Hooydonck, zoals Lance en zijn generatiegenoten, waren kinderen van hun tijd. Maar hang dan niet de moraalridder uit."

Iedereen die succes had in die jaren nam doping, stelt Bruyneel. Waarom kozen ze er dan niet voor om te weigeren en voor minder succes te gaan? "Je rolt erin, en beetje bij beetje ga je mee in die cultuur."