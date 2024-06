Tim Wellens komt nogmaals met stevige waarschuwing voor concurrenten van Pogacar

UAE Team Emirates staat met een monsterploeg aan de start van de Tour. Tim Wellens zag zijn ploegmaats indruk maken de voorbije weken.

Kopman Tadej Pogacar kan in de Tour rekenen op Adam Yates, Joao Almeida, Juan Ayuso, Nils Politt, Pavel Sivakov, Marc Soler en Tim Wellens om hem een derde Tourzege te bezorgen. De sterkste ploeg in jaren.

Met Pogacar, Yates, Almeida en Ayuso heeft de ploeg namelijk vier renners die ooit al op het podium van een grote ronde stonden. "We zullen in Nice kunnen zeggen of dit de sterkste ploeg was, maar het ziet er nu wel heel indrukwekkend uit", zegt Wellens bij Sporza.

Sterk blok van UAE rond Pogacar

"Ik heb de indruk dat mijn ploegmaats in vorm zijn. Ik ben onder de indruk van hen, want op stage zijn er indrukwekkende waarden gereden. De sfeer is heel goed", waarschuwt Wellens nogmaals de concurrentie.

Vorig jaar moest Wellens zijn eerste Tour met UAE nog missen door een valpartij in de Ronde van Vlaanderen, nu is hij er dus wel bij. Moet hij zich soms nog in de arm knijpen over al het talent waarmee hij rondrijdt?

"Vorig jaar als nieuwkomer moest ik dat wel nog doen, maar nu ken ik iedereen al goed. Het zijn ook maar normale mensen die weliswaar bovengemiddeld snel kunnen fietsen", stelde Wellens nog.