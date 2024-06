Van der Poel heeft verrassende tip voor Philipsen: "Dat moet hij in zijn hoofd prenten"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen wil voor het tweede jaar op rij de groene trui winnen in de Tour. Mathieu van der Poel geeft zijn ploegmaat nog wat goede raad mee om daarin te slagen.

Vorig jaar pakte Jasper Philipsen met overmacht zijn eerste groene trui in de Tour mee naar huis. Dankzij vier ritzeges, twee tweede plaatsen en twee vierde plaatsen won hij met een straatlengte voorsprong op Mads Pedersen.

Philipsen heeft opnieuw een doel gemaakt van de groene trui, maar Pedersen zal wellicht opnieuw zijn grootste uitdager worden. Met Mathieu van der Poel heeft Philipsen alvast een lead-out waarop hij kan rekenen.

Van der Poel heeft tip voor Philipsen

"Ik denk dat zijn Ronde van Frankrijk ook geslaagd kan zijn zonder de eindzege in het puntenklassement", zegt Van der Poel bij Wielerflits. "Maar ik weet dat Jasper dat echt als doel heeft."

Van der Poel heeft dan ook een tip voor Philipsen: niet aan groen denken. Want wie zich telkens goed kan plaatsen in de massasprints, komt automatisch dicht bij de groene trui. "Ik denk dat hij dat vooral in zijn hoofd moet prenten, net zoals vorig jaar."

De sprinters krijgen dit jaar wel geen sprint meer in Parijs, de laatste kans volgt al na de tweede rustdag. Als Philipsen het groen om zijn schouders heeft, dan zal hij nog enkele lastige bergetappes moeten overleven.