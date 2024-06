Mathieu van der Poel heeft het nog altijd niet opgegeven: "Daar hoop ik echt op"

Mathieu van der Poel komt aan de start van de Tour, maar denkt ook al aan de Olympische Spelen. Toch zit de Nederlander ook nog met het mountainbiken in zijn achterhoofd.

De Tour wordt straks de eerste wedstrijd van Mathieu van der Poel in meer dan twee maanden. De wereldkampioen wil nog eens een rit winnen in de Tour, maar ook Jasper Philipsen aan ritzeges en de groene trui helpen.

Wat de eigen ambities betreft gaat het bij Van der Poel wel maar over één of twee ritten, in de laatste week gaat hij zich wellicht gedeisd houden. Want twee weken na de Tour staan de Olympische Spelen al op het programma.

Van der Poel denkt nog aan mountainbiken

Van der Poel rijdt in Parijs enkel de wegrit, het mountainbiken liet hij vallen. "Het was geen makkelijke beslissing om het mountainbiken links te laten liggen op de Olympische Spelen", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad.

De wereldkampioen denkt dat hij meer en meer naar de weg is geëvolueerd. Vooral omdat hij dit jaar ook met de regenboogtrui rijdt. "In Parijs is het toch een wedstrijd die mij goed ligt. Daarom heb ik die beslissing genomen."

Toch heeft Van der Poel het mountainbiken nog niet opgegeven. "Ik hoop echt om in 2028 met een andere fiets op de Spelen te staan." Van der Poel is dan wel al 33 jaar en dus wordt het zijn laatste kans.