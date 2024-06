Remco Evenepoel (8ste) duidelijk over zijn Tourdebuut: "Wat ik had voorspeld, is uitgekomen"

Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in de Ronde van Frankrijk zonder problemen overleefd. Hij sprintte in Rimini zelfs nog naar de achtste plaats.

Het debuut van Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk is zonder problemen verlopen. Dat deed hij opnieuw in de normale trui van Soudal Quick-Step nadat hij de voorbije jaren de regenboogtrui en de Belgische driekleur droeg.

"Over het algemeen was het gevoel goed", zei Evenepoel in een eerste reactie bij HLN. Dat gevoel was veel beter dan tijdens de Dauphiné, toen Evenepoel bergop bijna altijd moest lossen. Daarover is dus geen twijfel meer.

Voor Evenepoel was het ook zijn debuut in het circus dat de Tour de France is, maar daar merkte hij niet veel. "Ondertussen heb ik ook wel vrij veel ervaring in nerveuze koersen. Ik kan niet klagen over hoe het positioneren ging. Ik ben content."

Evenepoel had scenario voorspeld

UAE Team Emirates legde op de beklimmingen even een strak tempo op, maar het werd geen strijd tussen de klassementrenners. "Wat ik vanochtend had voorspeld, is uitgekomen: Pedersen en Van Aert hebben overleefd."

Voor de etappe van zondag heeft Evenepoel ook al een voorspelling klaar. Hij verwacht dat het dan iets hectischer zal zijn. Daarom sprintte Evenepoel vandaag al eens mee, met de achtste plaats als resultaat. "Om eens te voelen wat het is."