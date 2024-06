UCI deelt Visma-Lease a Bike genadeslag uit over veelbesproken 'Control Room'

Visma-Lease a Bike kondigde deze week zijn innovatieve Control Room aan, een mobiel commandocentrum waarin heel wat gegevens verzameld worden. Die moest dan doorgegeven worden aan de volgwagen.

"Het is een minibus gevuld met state-of-the-art technologie en apparatuur die zal fungeren als een centraal verzamelpunt van real-time data tijdens de Tour de France", zei de ploeg er zelf over.

De UCI was er als de kippen bij om het busje te onderzoeken. "Onze prioriteit is het handhaven van de integriteit van de sport, het waarborgen van sportieve eerlijkheid, gelijke toegang tot technologie en de voorrang van de mens boven machine."

Ondertussen is dat onderzoek afgerond en heeft de UCI beslist om de Control Room niet toe te laten op de officiële terreinen van de Tour de France, dat heeft organisator ASO bekendgemaakt.

Als Visma-Lease a Bike de Control Room wil gebruiken, dan zal de ploeg zijn busje ergens anders moeten parkeren. De ploeg zelf had ook geen accreditatie aangevraagd voor zijn Control Room.

