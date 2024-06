Vluchter Vauquelin wint tweede Tourrit, sterke Remco Evenepoel grijpt net naast de gele trui

De Fransman Kévin Vauquelin heeft de tweede etappe in de Tour de France gewonnen. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard deelden een tik(je) uit aan de concurrentie.

Na een stevige openingsetappe, was de tweede etappe in de Tour toch een pak minder lastig. Het zwaartepunt lag in de finale, met in de laatste 30 kilometer twee keer een beklimming van de Côte de San Luca (1.9 km aan 10.2%).

Tien vluchters begonnen aan die eerste beklimming van de Côte de San Luca met een voorsprong van zo'n 4 minuten. Die voorsprong was door een val met onder meer Wout van Aert op 80 kilometer van de streep opgelopen tot 9 minuten.

Het was Victor Campenaerts die het vuur in het peloton aanwakkerde en de voorsprong stevig deed slinken. Visma-Lease a Bike nam het heft in handen op de eerste beklimming, maar niet om het gat met de vluchters dicht te rijden.

Evenepoel dicht gat met Pogacar en Vingegaard

Het was duidelijk dat de vluchters voor de zege gingen strijden en tussen de twee beklimmingen reden Oliveira, Vauquelin en Abrahamsen weg. Zij pakten snel een halve minuut. Op de tweede beklimming van de San Luca reed Vauquelin meteen weg.

Adam Yates legde een strak tempo op in het peloton, waar dan toch de aanval kwam van Pogacar. Enkel Vingegaard kon de Sloveen volgen, ook Evenepoel moest lossen. Samen met Carapaz volgde hij wel maar op 10 seconden.

Vauquelin kwam niet meer in de problemen en won de tweede etappe. Pogacar en Vingegaard bleven samen, Evenepoel dichtte het gaatje nog in de laatste 500 meter. Hij sprintte nog mee en werd 12de. Pogacar werd 14de en pakt de gele trui over van Bardet.