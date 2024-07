'Soudal Quick-Step ziet twee knechten van Remco Evenepoel vertrekken eind dit jaar'

Soudal Quick-Step lijkt twee klimmers te verliezen volgend seizoen. Het gaat onder meer om de onfortuinlijke Tsjech Jan Hirt.

De voorbije jaren is Soudal Quick-Step steeds meer getransformeerd van een klassieke ploeg naar een klimmersploeg. Vorig jaar vertrokken onder meer Davide Ballerini, Florian Sénéchal, Mauro Schmid en Ethan Vernon.

Er kwamen met Jan Hirt, Mikel Landa en Louis Vervaeke ook klimmers bij. Toch zou de ploeg volgens Ciro Scognamiglio, journalist bij La Gazzetta dello Sport, eind dit seizoen de Tsjech Jan Hirt en de Italiaan Fausto Masnada verliezen.

Hirt en Masnada weg bij Soudal Quick-Step

Hirt, die zaterdag nog drie tanden brak bij een val, werd dit seizoen nog achtste in de Giro. De 33-jarige Tsjech ziet zijn contract aflopen bij Soudal Quick-Step. Er zou interesse zijn van Israel-Premier Tech.

Ook Fausto Masnada is dus op weg naar de uitgang bij de ploeg van Patrick Lefevere. Hij had de laatste jaren veel last van fysieke problemen. In 2022 was hij maanden out met de Ziekte van Pfeiffer, vorig jaar met zitvlakproblemen.

Ook dit jaar kon Masnada nog niet echt uitblinken, al won hij wel het bergklassement in de Vierdaagse van Duinkerke. De Italiaan is volgens La Gazzetta dello Sport op weg naar de Zwitserse ploeg Q36.5 Pro Cycling.