📷 Opvallend beeld van Mathieu van der Poel: "Dan weet je waar hij mee bezig is"

Mathieu van der Poel heeft zich in de vierde rit van de Tour laten zien. De wereldkampioen kwam op een opvallende manier over de streep.

Maandag wilde Mathieu van der Poel voor het eerst de lead-out zijn voor Jasper Philipsen in de eerste kans voor de sprinters. De wereldkampioen reed op zo'n 6 kilometer van de streep vooraan en achteraan lek.

Van der Poel wilde na de etappe niet spreken met de pers en ging meteen naar de bus. Dan toch wat frustratie bij de wereldkampioen? Of wilde hij weten hoe het gesteld was met Philipsen, die ook tegen de grond ging.

Van der Poel denkt aan Olympische Spelen

Of Van der Poel zijn frustratie wilde kwijt wilde tijdens de vierde rit is niet duidelijk, maar de wereldkampioen ging wel mee in een vlucht van 17 renners. Kans op winst was er echter niet, want Pogacar en UAE hadden hun zinnen gezet op de etappe.

Van der Poel kwam uiteindelijk binnen als 85ste op meer dan 17 minuten van Pogacar. Opvallend was wel dat de wereldkampioen binnen kwam met een dikke regenjas, die hij had aangetrokken voor de afdaling van de Galibier.

"Dan weet je waar hij mee bezig is (Olympische Spelen in Parijs, nvdr.). Gisteren was het echt een baaldag, maar vandaag heeft hij er toch iets van proberen te maken. Maar in die ontsnapping met onder meer klimmers als Gaudu en co, had hij toch een probleem", zei José De Cauwer bij Sporza.

Van der Poel komt over de streep