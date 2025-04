Zwaar onder de indruk: Pogacar haalt paar keer de schouders op, dit is de visie van het peloton op hem en Van der Poel

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar vormen samen hét gespreksonderwerp rond Parijs-Roubaix, of ze het nu willen of niet. Het gaat constant over wat ze over elkaar zeggen en wat de rest zegt over hen allebei.

Mathieu van der Poel verwoordde zijn eigen motivatie reeds. Het is ook wel interessant om te horen wat Tadej Pogacar precies prikkelt om mee te doen aan Parijs-Roubaix, want voor hem is het de allereerste keer. "Het is een uitdaging voor mij en ik kijk er naar uit om die aan te gaan. We zijn hier om te winnen", klinkt hij vol nieuwsgierigheid en ambitie.

Pogacar heeft in principe genoeg talentvolle renners rond zich, met mannen als Florian Vermeersch, Tim Wellens en Nils Politt. Een week geleden geraakten ze bij UAE wel even in de verdrukking. Ze zijn dus gewaarschuwd. Hebben ze een tactiek uitgedokterd die tot succes kan leiden? "Je kan een hele dag over tactiek spreken maar er kan van alles gebeuren", haalt Pogacar de schouders op.

Pogacar vindt het overal gevaarlijk

"Het is moeilijk om te voorspellen hoe de koers zal verlopen. Het zal afhangen van de benen, ik denk dat vele renners in aanmerking komen voor de overwinning." Door zich te presenteren in Parijs-Roubaix, dé koers die bekend staat voor een hoge kans op valpartijen, neemt dé kandidaat-Tourwinnaar toch een risico? "Of het gevaarlijk is? Elke koers is gevaarlijk. Valpartijen aan hoge snelheden kunnen overal gebeuren."

Tot zover de visie van Pogacar, maar hoe kijkt de rest van het peloton naar hem en die andere grote favoriet? Marco Haller is één van die renners die zich in de klassiekers wel eens wil tonen en je weet nooit hoe ver die dan precies komt. "Ik weet dat het behoorlijk moeilijk zal zijn om de versnellingen van Pogacar of Van der Poel te volgen", is er een groot realiteitsbesef bij de Oostenrijker van Tudor.

Overleven tot Bos van Wallers

Zo zal quasi heel het peloton wel denken. Van de underdogs heeft enkel Laurenz Rex laten verstaan dat hij het wel zou aandurven om Pogacar en Van der Poel te proberen volgen. De rest denkt aan anticiperen, voor zover dat nog mogelijk is in het moderne wielrennen. Een variatie op dat codewoord speelt alvast in het hoofd van Haller. "Ik zal proberen om te overleven tot aan het Bos van Wallers, om dan de sprong te wagen."