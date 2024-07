🎥 Remco Evenepoel bijzonder hard aangepakt: "Dit is gewoon pesten, en dat is kwalijk"

Geen gele trui voor Remco Evenepoel in de Tour de France. Maar hij werd wel stevig op de korrel genomen voor een gebaar richting een andere renner.

Remco Evenepoel moest meer dan twee plaatsen voor Tadej Pogacar eindigen om de gele trui te pakken in de derde etappe. Door een valpartij werd Evenepoel opgehouden en eindigde hij al lachend achter Pogacar.

Carapaz had wel zijn zinnen gezet op de gele trui en pakte die ook op basis van de plaatsen. In het groepje van Evenepoel en Pogacar zat ook Healy, die nog snel voor hen wilde eindigen om Carapaz zeker aan geel te helpen.

Evenepoel maakte een vragend gebaar richting Healy met zijn hand. Thijs Zonneveld is daar bijzonder kritisch voor. "Hij maakte met zo'n gebaar duidelijk van: kijk hem dan", zegt hij bij In het Wiel.

Gebaar van Evenepoel richting Healy

"Vervolgens keek hij naar Pogacar of die het ook had gezien, zodat ze er samen om konden lachen. Die zag het echter helemaal niet dat Evenepoel een poging deed tot pesten, want dat was het eigenlijk: pestgedrag."

"Ik vind dat zo matig, renners die andere renners het ontnemen dat zij een wedstrijd rijden. Het was een klein moment, maar ik vond het heel veelzeggend en ergerlijk. Dit is gewoon pesten, en dat is kwalijk."

Remco fumed a bit but then had a giggle with Pogi about the way Healy cut him just in front of the line.😅😅😅What's not to love about pro cycling? pic.twitter.com/u14tlgTesK — cocaloca (@Cocaloca99) July 1, 2024