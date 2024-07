Stunt zoals Van Aert of trainen voor de Spelen? Van der Poel verklaart dag in de vlucht

Mathieu van der Poel was een opvallende aanwezige in de kopgroep tijdens de eerste bergrit. Al was dat niet echt het plan van de wereldkampioen.

Tijdens de eerste twee dagen van de Tour had Mathieu van der Poel last van de warmte, maandag reed hij dubbel lek in de voorbereiding op de sprint. Op dag vier van de Tour liet de wereldkampioen zich eindelijk eens zien.

Hij schoof mee in een vlucht van 17 renners. "Er was niet echt een plan", bekende Van der Poel na de rit bij HLN. "Het ging op de eerste beklimming bijzonder hard en ik voelde me vrij goed. Het was toch afzien voor iedereen."

Geen stunt zoals Van Aert

"In de vlucht is het net iets aangenamer en relaxter om te rijden." Een stuntzege zoals Wout van Aert in 2021 in de etappe met twee keer de Mont Ventoux was niet het plan. "Daarvoor zijn de benen nog niet goed genoeg."

Op de Galibier, de laatste klim van de dag, haakte Van der Poel wel snel af. Daar was het goede gevoel al helemaal weg, maar Van der Poel zocht vooral naar koershardheid om beter te worden. En dat lukte.

"Het is niet zo dat dit onderdeel uitmaakt van een specifiek trainingsschema richting de Olympische Spelen. Ik denk dat ik nog gewoon op zoek ben naar die koershardheid. Dat komt goed", besloot de wereldkampioen.