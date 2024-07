🎥 Van Aert is de zot waar Campenaerts naar op zoek ging: "Memo aan mezelf: laat u nooit gek maken door Vocsnor"

De vlogs van Victor Campenaerts en Brent Van Moer zijn een aanrader. Ze onthullen dat Wout van Aert één van de slachtoffers was van 'Campy' bij het begin van de vierde Touretappe.

"Wout is gewoefd", schrijft Campenaerts op Instagram. De techniek van het 'woefen' van Campenaerts is welbekend. Het is een inspanning tussen de 30 seconden en 1 minuut om helemaal voluit te gaan, eventueel gebruikmakend van motoren of ploegwagens, om zo in de ontsnapping te geraken. Zoals in het begin van rit 4.

"'Campy' probeerde mij zot te maken om van achter de auto te vertrekken. Ik zei: "Dat gaan we niet doen. Neem maar een andere zot". En hij heeft een zot gevonden", onthult Brent Van Moer. Waarna we Wout van Aert te zien krijgen. "Ik heb geprobeerd om het wiel te volgen van Victor Campenaerts bij de start", bekent WVA.

"Ik had vooraf inlichtingen gekregen, ik was er dus klaar voor. Toch liet ik mij nog verrassen. Die twee meter die ik moest goedmaken om in Victor zijn wiel te geraken, die hebben heel mijn dag verpest. Ik ben nooit echt bekomen van de eerste aanval. Het was afzien. Kleine memo aan mezelf: laat u nooit meer gek maken door Vocsnor."

Daar moest Campenaerts zelf uiteraard ook zijn zegje over doen. "Wout is gekend voor zijn aanvallen in kilometer 0 in de Tour de France. Het was toch een levensdoel om eens een aanval van kilometer 0 met Wout te doen. Het was bikkelhard, maar het is mij niet goed bevallen voor de rest van de etappe."