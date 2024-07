Van Garderen weet als ex-ronderenner als geen ander hoe Evenepoel er voor staat: "Belgische media houden hier van"

Remco Evenepoel probeert een zo sterk mogelijke Tour te rijden. Tejay van Garderen kan er zich iets bij voorstellen: de voormalig profrenner werd twee keer vijfde in de Tour.

De Amerikaan is nu analist bij NBC Sports en staat in het praatprogramma Beyond the Podium stil bij de situatie van Evenepoel in de Tour de France. Die oogt veelbelovend. "De Belgische media houden hier vast van. Hij kan niet wachten op de tijdrit. Hij gaat die dag tijd goedmaken", voorspelt de ex-renner van Rabobank, BMC en EF.

Het is ook wel duidelijk welke concurrent hem het in het werk tegen de klok moeilijk kan maken. Dat zou dan de huidige drager van de gele trui zijn. "Tadej Pogacar ziet er sterk uit en is geen sukkelaar in het tijdrijden", merkt Van Garderen op. Desondanks moet Remco Evenepoel het in zijn specialiteit wellicht wel kunnen halen.

Succesrecept voor Evenepoel

Het recept voor Evenepoel om een echt groots resultaat neer te zetten in de Tour de France is zo ook wel duidelijk. "Ik heb van in het begin gezegd: als Remco in de buurt kan blijven van zijn tegenstanders en de tijdritten kan domineren, gaat hij meedoen voor de prijzen."