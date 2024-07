Wout van Aert komt met uitstekend nieuws dat verwachtingen de hoogte injaagt maar heeft ook waarschuwing in huis

We zijn altijd blij als Wout van Aert uitstekend nieuws heeft om te delen. Dat doet hij ook: hij heeft in de Tour de France het betere gevoel weer te pakken.

Dat was een paar dagen weg. "Ik voel me wel beter dan de vorige twee dagen", verkondigt Van Aert voor de start van Tourrit 6 in Macon bij onder meer VTM. "Ik hoop dat zich dat ook doorzet op de fiets." In de vijfde rit spurtte hij inderdaad niet mee. "Ik had niet de benen en heb dan ook de beslissing gemaakt om mij er niet aan te wagen."

De aankomst in Dijon moet mogelijkheden bieden. "Het is wel een mooie sprint, denk ik. Niet op de allerhoogste snelheid, dat is normaal in mijn voordeel. Het blijft een kleinere kans dan wanneer het echt lastig is. Het begint met goede benen te hebben." Voor ze daar aankomen, moeten de renners misschien wel waaiers trotseren.

Van Aert waarschuwt voor stress

Daar wordt tenminste over gespeculeerd. "Het is de Tour. Als de wind nog maar een klein beetje in de juiste richting staat, zal er in ieder geval stress zijn. Er hoeft daarom niet veel qua waaiers te gebeuren, je moet gewoon alert zijn. Ook door de stress kunnen er dingen gebeuren", waarschuwt Wout van Aert zijn collega's.

"In vergelijking met de vorige twee sprintersritten zal het zeker zenuwachtiger zijn." Van Aert lijkt net heel weinig last te hebben van spanning, want hij verschijnt altijd ontspannen aan de start. "Ik ben hier al zes keer geweest, dan wordt dat iets minder. Langs de andere kant heb ik wel nog de nervositeit als de rit begint, da's ook wel belangrijk."