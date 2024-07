De Cauwer duidelijk over tijdrit: "Gaan iets zien wat we nog niet gezien hebben in deze Tour"

In de Tour de France maken we ons op voor de zevende etappe. En dat is een individuele tijdrit van zo'n 25 kilometer tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin. Opnieuw een etappe om enorm naar uit te kijken.

De individuele tijdrit van zo'n 25 kilometer tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin zou wel eens de waardeverhoudingen tussen de absolute toppers bovenaan het klassement kunnen gaan duidelijk maken.

Tadej Pogacar staat momenteel in de gele trui, maar ook Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic staan nog helemaal tussen de mensen. En wat doen Rodriguez en de knechten van Pogacar in de tijdrit?

© photonews

"We gaan iets te zien krijgen dat we nog niet gezien hebben in deze Tour de France", opent José De Cauwer zijn analyse bij Sporza over de tijdrit van vrijdag. "Wat ik daarmee precies bedoel? Ik bedoel daarmee ..."

Vier gelijken, en toch zal er eentje minder zijn ...

"We hebben vier gelijken op dit moment bijna, al staat Roglic een beetje verder. We hebben dus vier gelijken en toch zal er eentje van de vier een mindere tijdrit afwerken", kijkt de ervaren wielercommentator en ex-bondscoach in de glazen bol.

Vrijdagavond omstreeks 17.30 uur weten we hoe de vork in de steel zal zitten. Tadej Pogacar begint er om 17 uur als laatste aan, de andere toppers telkens twee minuten vroeger. Mark Cavendish opent de tijdrit enkele uren eerder.