Tadej Pogacar blikt vooruit op tijdrit en heeft hele grote favoriet: "De beste van de wereld"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Tour de France maken we ons op voor de zevende etappe. En dat is een individuele tijdrit van zo'n 25 kilometer tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin. Opnieuw een etappe om enorm naar uit te kijken.

Ook Tadej Pogacar lijkt klaar voor de tijdrit in de Tour de France. De Sloveen heeft de etappe vooraf al verkend en wil er zeker staan. De gele trui behouden is het minimum, misschien nog eens extra uitpakken de droom. "Ik heb de tijdrit al lang geleden verkend. Het is een parcours waar ik van houd. Het is simpelweg een fantastische omloop. De snelheid zal regelmatig erg hoog liggen. Toch is enkel aerodynamica niet genoeg. Je hebt er ook wat pit voor nodig." © photonews "Het gaat interessant worden om te zien hoe alles gaat verlopen. Wie ik als favoriet zie? Toch wel Remco Evenepoel. Hij is duidelijk dé te kloppen man: een wereldkampioen die keer op keer laat zien dat hij iedereen kan verslaan." Beste van de wereld "Ikzelf zou het ook goed kunnen doen, daar ben ik van overtuigd. Ik heb in de weken na de Giro ook wat aan mijn tijdrit kunnen werken en kan dan ook niet wachten op het op te nemen tegen een aantal van de beste tijdrijders ter wereld." "Evenepoel, waarschijnlijk dus de beste tijdrijder in de wereld, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Dat zijn stuk voor stuk specialisten. Ik wil mezelf graag meten met hen", aldus Pogacar in zijn vooruitblik op de tijdrit bij BELGA.