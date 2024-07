Was defensieve tactiek van Visma-Lease a Bike terecht? Johan Bruyneel is klaar en duidelijk

Visma-Lease a Bike koos zondag in de graveletappe voor een voorzichtige en defensieve aanpak. Johan Bruyneel had niets dan lof voor de ploeg van Wout van Aert.

Op sociale media kregen Vingegaard en Visma-Lease a Bike heel wat kritiek voor hun defensieve manier van koersen. Iedere keer wanneer ze een aanval van Pogacar of Evenpoel neutraliseerden, hielden ze meteen de benen stil.

Vingegaard wilde vooral geen tijd verliezen en ontsnapte ook al vroeg in de etappe aan een ramp. De Deen reed lek en kon meteen op de fiets van de 2 centimeter kleinere Jan Tratnik springen. Vingegaard reed met de fiets van Tratnik de etappe uit.

Bruyneel lovend voor Vingegaard

Johan Bruyneel is dan ook lovend voor de rol van Tratnik. "Dat hij de hele dag Vingegaard schaduwde, was geen toeval. Geen enkele renner had dit logistiek gezien voor de ploeg kunnen doen, dan was het een ramp geweest", zegt hij bij THE MOVE.

Ook Matteo Jorgenson vervulde een cruciale rol bij de ploeg. Toen Pogacar aanviel, zat Jorgenson in zijn wiel en maakte hij de perfecte beslissing om zich uit te laat te zakken en Vingegaard terug te brengen. Zo kon de Deen kostbare energie besparen.

Vingegaard verloor geen tijd en deed dat ook niet. Visma-Lease a Bike kon dan ook terugblikken op een geslaagde etappe. "Ze waren geweldig. Alles was zo goed georganiseerd en in het defensief waren ze ongelooflijk sterk", besloot Bruyneel.