Wat met Vive le Vélo tijdens de halve finales van het EK? Bijzondere knoop doorgehakt

De Tour is inmiddels aan zijn tiende etappe toe, maar op televisie was er tot zondag geen spoor van 'Vive le Vélo'. Rest de vraag: wat nu er terug voetbal is met de halve finales van het EK? De knoop is doorgehakt.

Zondag ging 'Vive le vélo' eindelijk opnieuw van start, na de negende rit dus. Het gebeurt wel vaker dat het programma in combinatie met het EK of WK voetbal iets later van start gaat. Dit jaar was het echter vrij lang wachten.

"We moesten keuzes maken, ook vanuit budgettair oogpunt", gaf VRT-woordvoerster Yasmine Van der Borght eerder deze week toe aan Het Nieuwsblad. "Zo’n voetbalavond laat in veel gevallen geen ruimte voor een uurtje Vive le Vélo."

© photonews

En wat nu het programma volop bezig is, maar er dinsdag en woensdag wel de halve finales op het EK in Duitsland op het progrmma staan? Dinsdag is er Spanje - Frankrijk om 21 uur, een dagje later is er Nederland - Engeland.

Toch gewoon Vive le Vélo

Toch zal er nu wél gewoon Vive le Vélo zijn. Dinsdag zijn Marijn de Vries, Sanne De Clerck en Vincent Van Sande vanaf 19u50 te gast, vanaf 20u35 is er dan de EK-omkadering. Een dag later wordt hetzelfde stramien gevolgd.

Op woensdag zijn Marijn de Vries, Frederik Backelandt en Flip van Doorn de gasten van dienst. Dat is officieel bevestigd door zowel de VRT als door de diverse tv-gidsen. De fans moeten dus niets missen van beide sporten.