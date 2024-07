Arnaud De Lie komt er niet aan te pas in de sprint, Lotto Dstny legt vinger op de wonde

Arnaud De Lie heeft niet voor de vijfde keer in de Tour naar een plek in de top vijf kunnen sprinten. In Saint-Amand-Montrond eindigde hij niet in de top vijftien.

In de Tour werd Arnaud De Lie al twee keer derde en ook een keer vierde en vijfde. Hij kwam dus al dicht bij een zege, maar deed dus nog nooit echt mee. De Belgische kampioen kwam er dinsdag echter niet aan te pas.

In Saint-Amand-Montrond eindigde De Lie pas 17de. "Ik zat te ver", zei De Lie bij Het Nieuwsblad. "Ik zat rond de twintigste plek en wist me niet meer voorin te positioneren. Ik zag dat het geen zin meer had en heb eigenlijk niet gesprint."

Laatste puzzelstukje ontbreekt bij De Lie

De Lie zat in de laatste 500 meter gewoon te ver, daar had hij zich beter moeten kunnen plaatsen, vindt hij. Bij Lotto Dstny blijven ze echter wel geloven in de kansen van Arnaud De Lie in de Tour.

"Arnaud heeft in de vorige sprints bewezen dat hij er kort op zit", zei sportief directeur Kurt Van de Wouwer. "In die laatste oplopende spurt die Biniam Girmay won, zat er wel veel meer in. Wat betreft positioneren: we mogen het ook niet te negatief bekijken."

De Lie eindigde dus wel al vier keer in de top vijf, maar winnen lukte dus nog niet. "Net dat laatste tikje ontbreekt dan om op het juiste moment door te kunnen. In de timing is nog een klein beetje verbetering mogelijk."