Trainer van Van der Poel laat geen ruimte voor twijfel over Olympische Spelen: "Daar is Mathieu niet heel gevoelig aan"

De Olympische Spelen, dat is nu meer dan ooit het volgende grote doel van Mathieu van der Poel. Zijn trainer is optimistisch, maar blijft ook op zijn hoede.

Als performance coach van Alpecin-Deceuninck laat Kristof De Kegel zich in De Avondetappe uit over het gegeven of Van der Poel in Parijs een parcours op zijn maat krijgt. "Dat denken we. De koers moet natuurlijk nog gereden worden. Iedereen zal inzoomen op Mathieu en op het feit dat hij op die manier aan de start staat."

Van der Poel zal vooraf de status van topfavoriet op zich geplakt krijgen. Bovendien belooft het een heel bijzondere race te worden. "Het is een heel lange koers met kleine ploegen. Zo lijkt het wel een juniorenkoers. Als ze heel snel openen, zullen ze nog heel ver door moeten zetten", waarschuwt De Kegel de vroege aanvallers.

Van der Poel wil olympisch goud

Olympisch goud staat bovenaan het verlanglijstje van Van der Poel. Wat kan het aandeel van Alpecin-Deceuninck daar eventueel in zijn? "Voor een stukje kunnen we als ploeg ons steentje bijdragen. Er is steeds een goede samenwerking met de KNWU. Een renner heeft een aantal routines." Daar wordt rekening mee gehouden.

"Gedurende het hele seizoen werk je met bepaalde mensen, met bepaalde voeding. Die routine tracht je mee te nemen." Wil Van der Poel dan een verzorger van het team aan zijn zijde? "Ik merk dat Mathieu daar niet zo heel gevoelig aan is", is de mening van De Kegel. "Er zijn wel mensen die iemand heel vertrouwd meenemen."

Van der Poel nu nog in de Tour

