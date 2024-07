Alpecin-Deceuninck legt uit waarom het nog altijd niet panikeert over de Tour de France van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is in deze Tour de France nog nooit in de buurt van een ritzege gekomen. Niet echt handig, want hij is toch het uithangbord van de ploeg.

Toegegeven: veel kansen waren er nog niet voor hem, maar de gravelrit moest toch van hem worden? De Nederlandse media bombardeerden hem tot topfavoriet en hadden zijn overwinning vooraf al in potlood genoteerd. Van der Poel geraakte niet verder dan de groep achtervolgers en kwam nooit in de kop van de koers.

"We bekijken het stuk realistischer", reageert performance coach Kristof De Kegel in De Avondetappe. "Zodra een rit de naam gravelrit krijgt, vult iedereen de naam van Van der Poel al in achter plaats 1. Zo werkt het niet. Een grote is nog wel verschillend van het eendagswerk. Qua eendagswerk is Mathieu misschien de beste."

Van der Poel ontspannen

Dat volstaat blijkbaar niet. "In een grote ronde komen ook die GC-mannen erbij, dat hebben we duidelijk gezien. Dat vergt een hele andere benadering." Van der Poel geeft wel een ontspannen indruk, dat is ook na die rit niet veranderd. "Je kan er maar beter amusement en plezier in hebben om die knop om te draaien."

"Hij zal zeker blijven proberen", verzekert De Kegel. "Hij rijdt wel met een aantal andere doelen in achterhoofd rond." Met de Olympische Spelen. "Om te zeggen dat de Tour een voorbereidingswedstrijd is, dat is wel heel kort door de bocht. Voor een heel klein stukje zitten de Spelen in zijn hoofd, maar hij is in vorm naar de Tour gekomen."

Van der Poel wil zich nog tonen

"Dat wil hij in de tweede helft van de Tour nog tonen", benadrukt De Kegel. "Is dat met etappewinst, zoveel te beter."