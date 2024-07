Roodhooft haalt zijn gram met tweede ritzege Philipsen en komt met besluit over groene trui

Alpecin-Deceuninck heeft met Jasper Philipsen een tweede ritzege geboekt in de Tour. Voor de ploeg een stevige opsteker na een domper van donderdag.

Jonas Rickaert en Soren Kragh Andersen kwamen donderdag buiten tijd aan, Alpecin-Deceuninck moest het dus doen met twee renners minder, waardoor de kansen op een sprint voor Jasper Philipsen veel kleiner waren.

Door de omstandigheden in de koers kwam er toch een sprint, maar Philipsen had enkel nog Gianni Vermeersch bij zich. Hij zette Philipsen af op zo'n 2 kilometer van de streep, die het dan perfect afwerkte.

"Gisteren werden we voor de zoveelste keer in deze Tour in de hoek geduwd, maar ik denk dat we op een goede manier geanticipeerd en geantwoord hebben", reageerde ploegleider Christoph Roodhooft bij Sporza.

Roodhooft over groene trui Philipsen

Philipsen won dus voor de tweede keer in deze Tour, toeval is het dus niet meer volgens Roodhooft. Het was geen fantastische Tour voor Alpecin-Deceuninck, maar wel een goede. Omdat er de teller ook al op vier ritzeges kon staan.

Door het missen van enkele etappezeges staat Philipsen wel nog altijd 75 punten in het krijt tegenover Girmay. Roodhooft heeft de groene trui dan ook opgegeven. "De groene trui is wel niet meer haalbaar. Biniam Girmay haalt een bijzonder sterk niveau deze Tour."