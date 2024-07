Victor Campenaerts wijst renners op hun verantwoordelijkheiden wat veiligheid betreft

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sinds de valpartij van Primoz Roglic staat veiligheid opnieuw bovenaan de agenda in de wielrennen. Net als tijdens het voorjaar wordt er ook naar de renners gewezen.

Tijdens het voorjaar ging het op een gegeven moment bijna alleen maar over veiligheid. Zeker na de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland. Er werd toen ook gesproken over airbags voor renners.

Toch is dat opnieuw gaan liggen na het voorjaar. Door de valpartij van Primoz Roglic is het echter opnieuw een thema geworden. Er wordt nu echter gewezen naar Tourorganisator ASO, al is dat niet terecht volgens Victor Campenaerts.

Campenaerts wijst ook naar de renners

"Ik denk dat er weinig organisaties het zo goed doen als ASO", zei Campenaerts bij Sporza. "In Vlaanderen doen we het misschien nog een beetje beter met Flanders Classics, maar dat zijn pakweg 8 koersen op een postzegel."

De Tour is natuurlijk een ander paar mouwen en duurt ook langer. Volgens Campenaerts is het dan ook niet mogelijk om elke put en elk obstakel aan te duiden. "Het gevaar is vooral hoe wij rijden. Ik doe er zelf ook aan mee."

"Als je niet wil vallen, is het simpel: zet je bij de laatste 10 in het peloton", stelt Campenaerts. Voor klassementsrenners is dat echter niet mogelijk, zij moeten in de veilige zone zitten om tijdverlies zoals Roglic te vermijden.