Johan Museeuw heeft duidelijke mening over imago van Jasper Philipsen in de Tour

Jasper Philipsen kreeg tijdens de Tour al heel wat kritiek over zich heen over zijn gedrag in de sprint. Johan Museeuw vindt die kritiek echter niet terecht.

In de Tour gebeurt er in elke sprint wel iets. "In de Tour de France ligt alles onder een vergrootglas. Als je daar een keertje faalt als organisatie krijg je 1000 liever stront op je hoofd", zegt Johan Museeuw bij Wielerrevue.

"Dat ze Démare en Cavendish zouden declasseren, daar twijfelde ik geen seconde over. Maar pas op, we gaan in de toekomst heel veel declasseringen krijgen", voorspelt Museeuw wel.

Museeuw over Philipsen

Jasper Philipsen kreeg in de vijfde etappe al een waarschuwing voor zijn sprint, een dag later werd hij gedeclasseerd voor een manoeuvre richting Wout van Aert. Door de Netflix-reeks kreeg Philipsen ook een negatieve reputatie.

"Je kunt niet zeggen dat Philipsen een gevaarlijke sprinter is. Absoluut niet zelfs. Hij is slecht neergezet in die Netflix-serie en dan is het op een gegeven moment een optelsom", stelt Museeuw.

"Ik weet uit ervaring dat als je eenmaal eenmaal een imago krijgt opgeplakt, dan ben je daar niet zo snel vanaf. Persoonlijk vind ik het jammer voor de sprinters. Aan een sprint mag best een geurtje zitten."