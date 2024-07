Wil Remco Evenepoel unieke hattrick scoren? 'Nieuw doel op het programma na de Tour'

Remco Evenepoel is bezig aan zijn eerste Tour en doet het uitstekend. Toch heeft hij ook nog heel wat doelen in de rest van het seizoen.

Zes dagen na de Tour wacht al zeker de olympische tijdrit in Parijs. Evenepoel wil beter doen dan zijn negende plaats van drie jaar geleden in Tokio. Als wereldkampioen is Evenepoel samen met Ganna en Tarling de topfavoriet voor goud.

Op 3 augustus staat ook de wegrit op de Spelen nog op het programma van Evenepoel, daarna is er echter nog geen zekerheid over zijn programma. De Renewi Tour (28 augustus tot 1 september) en de Ronde van Groot-Brittannië (1 tot 8 september) zijn opties.

Evenepoel naar het EK tijdrijden?

Volgens HLN heeft Evenepoel echter ook zijn zinnen gezet op het EK tijdrijden op woensdag 11 september. Het EK vindt dit jaar plaats in België, de tijdrit wordt gereden tussen Heusden-Zolder en Hasselt.

Evenepoel werd in 2019, in zijn eerste jaar bij de profs, al eens Europees kampioen tijdrijden. De tijdrit van dit jaar past in de voorbereiding op het WK in Zürich. Op 22 september verdedigt Evenepoel zijn titel in het tijdrijden.

Evenepoel zou een unieke hattrick kunnen scoren als hij zowel op de Spelen, het EK als het WK het goud pakt in het tijdrijden. Het BK tijdrijden liet Evenepoel door zijn voorbereiding op de Tour wel schieten.