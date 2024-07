🎥 De bromance is echt! Pogacar begint héél opmerkelijk gesprek met Evenepoel: "Ik zou jouw kont vaker willen zien"

Pogacar en Evenepoel lijken al heel de Tour bondgenoten. Er mag echt wel van een 'bromance' gesproken worden na het opduiken van recente beelden.

Na elke Touretappe rijden Tadej Pogacar en Remco Evenepoel los in elkaars buurt, als drager van de respectievelijk gele en witte trui. Tijdens haast al die momenten valt het op hoe goed ze het met elkaar kunnen vinden. Meestal staat hun fiets dan gewoon frontaal en rijden ze naast elkaar. Als brothers in arms, als het ware.

Dat was niet het geval na de rit naar de Pla d'Adet, in beelden die op het officiële Tour de France-account op X verschenen zijn. De fiets van Pogacar stond dwars en dat bracht beide renners in ... een bepaalde positie ten opzichte van mekaar. Het haalde de grappenmaker in Pogi naar boven. "Ik kan je kont zien", merkte hij op.

Humor bij Pogacar en Evenepoel

De humor van Remco Evenepoel was van nog een ander kaliber. "Ik zou die van jou wel eens vaker willen zien", lachte de Belg van Soudal Quick-Step. "En niet van op 500 meter afstand." Dat zou immers betekenen dat Tadej Pogacar weer uit de groep der favorieten is gedemarreerd, zoals dat op de Pla d'Adet het geval was.

De conversatie nam daarna wel een meer serieuzere vorm aan. Evenepoel en Pogacar bespraken bepaalde punten op het parcours en het verschil tussen hen beiden in de rituitslag. Al zal het gesprek dus vooral herinnerd worden als een nieuwe aflevering van 'dollen met Remco en Pogi' na afloop van een Tourrit.

Vriendschappelijk tikje voor Evenepoel

Een dag eerder had Pogacar Evenepoel al een vriendschappelijke tik op het achterwerk gegeven, toen die in de mixed zone passeerde.