Adrie van der Poel helder over zijn zoon Mathieu: "Hij heeft zich daarbij neergelegd"

Mathieu van der Poel heeft zich in de eerste bergrit in de Pyreneeën laten zien, maar op de ritzege maakte hij geen kans. Vader Adrie van der Poel ziet nog maar weinig kansen.

Voor Mathieu van der Poel was het doel voor de Tour om één ritzege te boeken. De wereldkampioen won in 2021 een rit in de Tour, maar wacht nog altijd op een tweede ritzege. De kansen worden stilaan klein.

Vader Adrie van der Poel had ook niet verwacht dat er veel kansen zouden komen voor zijn zoon. "Wat kun je van zijn type renner nog doen in de Tour? Oké, hij is dan wel nog van nut geweest in de sprint voor Jasper", zegt hij bij Café Koers.

Weinig kansen voor Van der Poel in de Tour

"Maar een eigen kans wordt minimaal als je een Tour maakt die er zo uitziet. Dat zie je ook aan andere renners, die, anoniem is een groot woord, maar niet hun ding kunnen doen", stelt Adrie van der Poel nog.

"Ik denk dat hij zich daarbij neergelegd heeft." Maar Van der Poel weet met welke ambitie de ploeg naar de Tour gaat. Dat was de groene trui en ritzeges voor Jasper Philipsen, wat slechts deels gelukt is dit jaar.

"De groene trui werd dan een beetje ontnomen door die diskwalificatie, waarna het vechten voor die ritzege was. Dat is ook niet makkelijk, want er zitten veel te wringen die er niet veel te zoeken hebben", stelt Adrie nog.